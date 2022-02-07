В Пекине (Китай) продолжается женский хоккейный турнир на зимней Олимпиаде. Сегодня, 7 февраля, сборная Швейцарии сыграла с национальной командой Финляндии. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыли представительницы Швейцарии. Первая шайба была заброшена на 12-й минуте встречи. Во втором тайме финки сравняли счет на 28-й минуте матча. Через две минуты швейцарки снова вышли вперед.

В третьем периоде обе команды забросили по одной шайбе.

Сборная России борется за выход в финальную часть турнира с обеими командами. Сегодня, 7 февраля, россиянки проиграли матч лидеру соревнований – Канаде, со счетом 1:6.

Завтра, 8 февраля, сборная России сыграет с Финляндией. Начало – в 16:10 по московскому времени.

Национальная команда России идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидерам – Канаде и США, 6 баллов. На четвертом месте идет Швейцария (3 балла). Финляндия не набрала ни одного очка.