Во вторник, 8 февраля на Олимпиаде-2022 будет разыграно 10 комплектов медалей в 8 видах спорта. Представляем вам все соревнования Игр-2022 8 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:15. Фигурное катание, мужчины. Короткая программа

Россия будет представлена на Олимпиаде тремя одиночниками: олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк получил стартовый номер 16, Евгений Семененко – 17, Андрей Мозалёв – 20.

5:00. Фристайл, женщины. Биг-эйр, финал

Фристайлистки пройдут три этапа финала в биг-эйре в 5:00, 5:22 и 5:45. От России в финал соревнований с третьим результатом прошла Анастасия Таталина.

5:40. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, предварительные заезды

В течение дня будут разыграны соревнования в параллельном гигантском слаломе у женщин и мужчин. От России в этой дисциплине выступят: София Надыршина, Полина Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова у женщин, Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев и двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд у мужчин.

В 5:40 и 6:34 пройдут отборочные заезды у женщин, в 6:07 и 7:01 у мужчин.

В 9:30, 10:06 и 10:24 у женщин пройдут 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

В 9:48, 10:15 и 10:30 состоятся 1/8, 1/4 и 1/2 финала у мужчин.

6:00. Горнолыжный спорт, мужчины. Супергигант

У мужчин будут разыграны медали в супергиганте. России в этой дисциплине представлено не будет.

9:05. Кёрлинг, микст. За третье место

Бронзовые медали в состязаниях смешанных дуэтов разыграют Швеция и Великобритания.

10:36. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом, финальные заезды

В 10:36 стартует заезд за бронзу у женщин, а после его окончания на старт выйдут две финалистки.

В 10:43 запланированы заезды за бронзу и золото у мужчин.

11:00. Лыжные гонки. Спринт, квалификация

Квалификационные забеги у женщин в спринте определят 30 участниц основной гонки. От России на старт выйдут серебряный призёр Игр-2022 в скиатлоне Наталья Непряева, а также Христина Мацокина, Юлия Ступак и Вероника Степанова.

Сразу после женщин на старт квалификации выйдут мужчины. От России гонку побегут чемпион в скиатлоне Александр Большунов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

11:30. Биатлон, мужчины. Индивидуальная гонка

Биатлонисты 8 февраля проведут первую личную гонку на Олимпиаде-2022. На старт индивидуальной 20-километровой гонки выйдут четверо россиян: Максим Цветков (стартовый номер 1), Александр Логинов (номер 31), Эдуард Латыпов (номер 47) и Саид Халили (номер 56).

13:30. Лыжные гонки. Спринт, финальные заезды

В 13:30 пройдут четвертьфинальные забеги у женщин, в 13:55 – у мужчин. В 14:25 пройдут женские полуфиналы, в 14:35 – мужские, а медальные гонки состоятся в 14:47 у женщин и 15:00 у мужчин.

13:30. Конькобежный спорт, мужчины. 1500 м

За медали на 1500 м у мужчин попробуют побороться Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов.

14:50. Санный спорт, женщины. Одиночки, заезды 3-4

Медали в санном спорте у одиночниц будут разыграны по итогам третьего (14:50) и четвёртого (15:35) заездов. После двух заездов Татьяна Иванова идёт третьей, а Виктория Демченко – 31-й.

15:05. Кёрлинг, микст. Финал

За золото в состязаниях смешанных дуэтов поборются Норвегия и не знавшая поражений в круговом раунде Италия.

16:10. Хоккей, женщины. Финляндия – Россия

Россиянки проведут заключительный матч кругового раунда против Финляндии. В первых трёх матчах Россия обыграла Швейцарию (5:2) и была разгромлена США (0:5) и Канадой (1:6). Напомним, что из группы России в 1/4 финала проходят все, и предварительный раунд определит сетку плей-офф.