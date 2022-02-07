Американский фигурист Винсент Чжоу сдал положительный тест на коронавирус на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания США.

Сегодня, 7 февраля, первый тест на коронавирус Чжоу показал положительный результат. Спортсмен сдал второй. Вечером стал известен его результат. Винсент действительно инфицирован коронавирусом. Спортсмен пропустит личный турнир фигуристов.

В командном турнире сборную США представлял Нэйтан Чен. Американцы уступили россиянам девять баллов. Тройку призеров на Олимпиаде замкнула национальная команда Японии.Хозяева турнира – китайцы, стали пятыми.

Винсент Чжоу – бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата четырех континентов.