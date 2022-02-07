На зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 7 февраля, состоялось шесть матчей на турнире смешанных команд по керлингу.

Первые встречи в рамках группового этапа начались в 4:05 по московскому времени. В это время стартовали встречи Швейцарии и Норвегии, Канады и Италии, США и Великобритании, а также Чехии и Китая.

Норвегия в тяжелой борьбе обыграла Швейцарию со счетом 5:6, Канада уступила Италии (7:8), Великобритания со счетом 4:8 обыграла США, а Китай уступил Чехии (8:6).

В 15:05 прошли полуфинальные матчи. В первом Норвегия обыграла Великобританию со счетом 6:5, а во втором Италия разгромила Швецию (8:1).

Сборная России не смогла пройти отбор на зимние Олимпийские игры. Соревнования завершатся 20 февраля.