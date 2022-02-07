Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем будущем в составе команды.

«Готов ли закончить карьеру в «Спартаке»? Я рад, что со мной подписали новый контракт, благодарен клубу. Мы нуждаемся друг в друге. Не знаю, что будет через четыре года. Но по тому, как я себя здесь ощущаю, как я полюбил «Спартак» – могу сейчас точно заявить, то вижу себя в клубе до самого конца«, – цитирует Джикию «Чемпионат».

Георгий добавил, что у него есть мысли о Европе. Он планирует в декабре съездить туда в отпуск. Джикия не задумывается об отъезде в другой чемпионат. Он чувствует ответственность, так как назначен капитаном «Спартака». Георгий хочет добиться большего в этой роли.

Джикия играет за «Спартак» с 2016 года. Он перешел в московский клуб из «Амкара».