Врач-кардиолог рассказал, что высокое давление может свидетельствовать о проблемах с почками. Об этом сообщает «Москва.ру» со ссылкой на solenka.info.

Кардиолог Герман Гандельман заявил, что если при гипертоническом кризе не получается снизить давление таблетками, то это может свидетельствовать об опухоли в надпочечнике. Данное заболевание часто заканчивается смертельным исходом.

Также кардиолог рассказал, что гипертонический криз может привести к инсульту или отеку легких.

Ранее врачи рассказали, что диабет можно определить по необычному привкусу. Если возникает стойкий сладкий привкус, то организм не может регулировать уровень сахара в крови. В крови повышается концентрация сахара, что приводит к появлению сладковатого привкуса.