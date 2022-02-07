Американский журналист Натаниэль Херц прокомментировал командную работу сборной России по лыжным гонкам в мужском скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, золото завоевал Александр Большунов, Денис Спицов стал серебряным призером.

«Я удивился, увидев Спицова лидером основной группы, когда Большунов шел в отрыве с Нисканеном. Если бы он подтащил норвежцев, менеджер российской команды (Елена Вяльбе) выгнала бы его сразу после финишной линии. Но если знать, как в итоге сложилась гонка, то, похоже, Спицов понимал, что Большунов готов лучше всех и в любом случае победит«, – заявил Херц в подкасте FasterSkier.

Однако американский журналист считает, что если бы Спицов шел сзади, думая о партнере, он уступил бы серебро. Денис ускорился, и норвежцы не смогли за ним удержаться.