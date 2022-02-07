Россиянка Ирина Аввакумова, которая завоевала серебряную медаль в составе национальной команды по прыжкам с трамплина, рассказала о подготовке комбинезонов к Олимпийским играм в Пекине и праздновании успеха.

«Мы шили комбинезоны прямо перед Олимпиадой. На Кубках мира мы в них не выступали. У меня было три комбинезона и один новый, который со мной будет до конца сезона. Вечеринка? Какая вечеринка?! Что касается праздника, то у меня есть пицца и личный кофе«, – цитирует Аввакумову «Чемпионат».

Ирина рассказала, что ей нужно было взять паузу в карьере, чтобы «скинуть с себя» четвертое место в Корее и вернуться на Игры за новыми эмоциями. Спортсменка заявила, что теперь можно уходить из большого спорта.