Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает аккаунт клуба в «Твиттере».

Из-за этой ситуации «Питтсбургу» пришлось вызвать из фарм-клуба нападающих Валттери Пуустинена и Майкла Чапута.

Напомним, 35-летний россиянин из-за восстановления после операции на колено провел только 12 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Малкин набрал 13 (5+8) очков.

Ранее появилась информация о том, что «Питтсбург» планирует перевести переговоры о продлении контракта с россиянином. Контракт Евгения с командой истекает в конце текущего сезона.

«Питтсбург» идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 62 очка в 46 матчах.