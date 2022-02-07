Ученые назвали простой способ понизить уровень сахара в крови. Об этом сообщает «Москва.Ру» со ссылкой на Ufanotes.ru.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что в определенной дозировке и при отсутствии чувствительности к кофеину снизить уровень сахара и плохого холестерина можно при помощи кофе.

Специалист заявила, что больные должны употреблять по две чашки напитка в день. Этот совет поможет даже людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кореневич добавила, что кофе нужно пить без добавления молока и сахара. Иначе это способ не поможет.

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