Тибетские монахи рассказали, что ждет Россию в текущем году. Их мнение традиционно пользуется авторитетом. Они предсказали пандемию коронавируса в мире.

2022 года будет проходить под знаком Тигра и стихией воды. В интервью «РИА Новости» лама Буда Бадмаев рассказал, что людям надо сохранять бдительность, так как тигр «переменчив и всегда готов напасть».

По словам монаха, люди должны научиться быстро реагировать на происходящее вокруг. Стоит на все обращать внимание, даже если события кажутся незначительными.

Лама добавил, что астрология дает обобщенный прогноз. Многое зависит от самого человека. Каждый должен воспитывать в себе доброту и любовь к окружающим. Внутреннее сострадание поможет справиться с любыми трудностями в текущем году.