Отец Александра Большунова прокомментировал победу сына в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, 6 февраля Александр Большунов с большим отрывом выиграл гонку. Второе место занял Денис Спицов. Тройку призеров замкнул представитель сборной Финляндии Ийво Нисканен.

«Сколько мы его ждали…Слезы радости и душевное успокоение. Саша тоже уже успокоился. Еще вчера недосягаемую вершину он покорил именно на следующий день после моего дня рождения«, – цитирует Большунова-старшего «Матч ТВ».

Отец Александра добавил, что гордится сыном. Он поблагодарил всех, кто участвовал в становлении Большунова как спортсмена.

Завтра, 8 февраля, Александр Большунов примет участие в спринте на зимних Олимпийских играх в Пекине.