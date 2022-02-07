Российские прыгуны с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов прокомментировали победу в смешанных командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Напомним, сборная России выиграла серебро, уступив национальной команде Словении. Тройку призеров замкнули канадцы.
Финал не прошел без скандалов. Судьи дисквалифицировали девушек из команд Германии, Австрии, Норвегии и Японии из-за нарушения в регламенте допуска парусности комбинезона.
Данил Садреев заявил «Матч ТВ», что почувствовал безумную радость после приземления Евгения Климова в последней попытке. Он считает, что в будущем российские «летающие лыжники» будут выступать еще лучше.
Корреспондент напомнил спортсменам, что Президент России Владимир Путин следит за их выступлениями.
«Передаем ему огромный привет«, – заявил Евгений Климов.
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