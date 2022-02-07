Российские прыгуны с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов прокомментировали победу в смешанных командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, сборная России выиграла серебро, уступив национальной команде Словении. Тройку призеров замкнули канадцы.

Финал не прошел без скандалов. Судьи дисквалифицировали девушек из команд Германии, Австрии, Норвегии и Японии из-за нарушения в регламенте допуска парусности комбинезона.

Данил Садреев заявил «Матч ТВ», что почувствовал безумную радость после приземления Евгения Климова в последней попытке. Он считает, что в будущем российские «летающие лыжники» будут выступать еще лучше.

Корреспондент напомнил спортсменам, что Президент России Владимир Путин следит за их выступлениями.

«Передаем ему огромный привет«, – заявил Евгений Климов.