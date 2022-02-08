В Пекине (Китай) стартует личный турнир у фигуристов в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 8 февраля, с короткими программами выступят мужчины.

Соревнования начнутся в 04:15 по московскому времени. Прямую трансляцию проведен телеканал «Россия -1». Бесплатно посмотреть прокаты фигуристов можно по ссылке.

Сборную России в короткой программе представят три фигуриста – олимпийский чемпион в командном турнире и действующий чемпион Европы Марк Кондратюк. Он выйдет на лед в третьей разминке под шестнадцатым номером.

Следом за Кондратюком короткую программу представит Евгений Семененко. Он начнет выступление под семнадцатым номером.

Двадцатым выступит чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев.

Также за золото Олимпиады поборются двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю (21-й номер), вице-чемпион Игр Сема Уно, бронзовый призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира Нэйтан Чен (28-й).

Всего на соревнованиях выступят 30 фигуристов.