В Пекине (Китай) начинаются соревнования мужчин-фигуристов в рамках личного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Сегодня, 8 февраля, спортсмены выступят с короткими программами.

Соревнования начнутся в 04:15 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

За сборную России выступят три фигуриста. Действующий олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк выйдет на лед под шестнадцатым номером в третьей разминке.

Семнадцатым выступление с короткой программой начнет Евгений Семененко.

Андрей Мозалев получил двадцатый стартовый номер.

Также на соревнованиях выступят двукратный олимпийский чемпион (2014 и 2018) из Японии Юдзуру Ханю (21-й номер), серебряный призер Игр в Пхенчхане Сема Уно и бронзовый призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира Нэйтан Чен (28-й).