Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования пройдут 8 февраля и начнутся в 11:30 по московскому времени.

Спортсмены пробегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На двух из них биатлонисты будут стрелять лежа, на оставшихся двух – стоя.

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет россиянин Максим Цветков. Следом за ним стартует Йоханнес Бё. Тарьей Бё получил пятый стартовый номер.

Лидер российской сборной Александр Логинов стартует 31-м. Эдуард Латыпов получил 47-й номер, Карим Халили – 56-й.

Напомним, 5 февраля Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде.