На Олимпийских играх в Пекине (Китай) сегодня, 8 февраля, состоится индивидуальная гонка у биатлонистов. Соревнования начнутся в 11:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки проведет телеканал «Россия 1».

Под первым стартовым номером на дистанцию уйдет россиянин Максим Цветков. Лидер российской сборной Александр Логинов получил 31-й стартовый номер. Эдуард Латыпов стартует 46-м, Карим Халили – 56-м.

Биатлонисты преодолеют 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. На первом спортсмены будут стрелять из положения лежа, на втором – стоя. На третьем биатлонисты также будут стрелять лежа. На финальном рубеже спортсмены будут работать по мишеням из положения стоя.

Вчера, 7 февраля, прошла индивидуальная гонка у женщин. Лучшая из россиянок – Кристина Резцова, заняла девятое место.