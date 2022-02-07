Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал назначение Чеслава Михневича на пост наставника сборной Польши.

Польские футболисты сыграют с россиянами в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта.

Черчесов рассказал, что хорошо знаком с Чеславом Михневичем. Он поздравил его с назначением. В последний раз Станислав Саламович виделся с новым главным тренером сборной Польши около двух месяцев назад.

«Если же кого-то интересует, состоялся ли между нами разговор про сборные, то такого не было – Чеслав, собственно, сам об этом в одном интервью говорил. Потому что это нехорошо, некорректно. Тем более никакой информации я бы не дал», – цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».

Станислав Саламович добавил, что федерация футбола Польши сделала выбор в пользу соотечественника, так как у него не возникнет проблем с коммуникацией внутри команды.