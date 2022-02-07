На зимних Олимпийских играх в Пекине состоится лыжный женский спринт свободным стилем. Сегодня, 7 февраля, спортсменки примут участие в гонке. Начало квалификации – в 11:00 по московскому времени.

Топ-30 лучших лыжниц пройдут в четвертьфиналы, где продолжат борьбу за медали Олимпийских игр. Финальная часть соревнований начнется в 13:15. Прямую трансляцию проведет Первый канал.

Сборную России в спринте представят четыре лыжницы.

Серебряный призер скиатлона на Олимпиаде в Пекине Наталья Непряева получила 12-й стартовый номер. Христина Мацокина уйдет на дистанцию 35-й, Юлия Ступак стартует 40-й, Вероника Степанова – 51-й.

Мужчины начнут квалификационные забеги в 11:50 по московскому времени. Лыжники пробегут 1500 метров.