В Таллине (Эстония) завершился очередной матч Единой лиги ВТБ между «Калевом» и «Зенитом». Встреча прошла сегодня, 7 февраля и завершилась со счетом 74:75 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» вел после первой четверти со счетом 15:22. Второй отрезов матча остался за хозяевами (25:19). В третьей четверти команда из Санкт-Петербурга снова взяла захватила преимущество в матче (14:21). Последний отрезок матча выиграл «Калев» со счетом 20:13.

Итоговый счет в матче – 74:75 в пользу «Зенита».

Лучшим игроком «Зенита» стал Алекс Пойтресс. Он набрал 21 очко за матч.

Донован Джексон из «Калева» набрал 27 баллов.

«Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Калев» все так же занимает девятую строчку рейтинга.