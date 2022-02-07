Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине из России Денис Спицов отреагировал на подозрения норвежских СМИ в применении допинга российскими лыжниками.

Напомним, Спицов завоевал серебро в скиатлоне на Олимпиаде. Большунов выиграл гонку.

«Я воспринимаю это как провокационный вопрос. Мне трудно что-либо сказать по этому поводу. У сборной Норвегии тоже были определенные проблемы с допингом. Глупо подозревать спортсменов, которые выступают за Россию сейчас. Они абсолютно чистые. Мы проходим тесты больше, чем кто-либо в мире. Очень глупо подозревать нас в чем-то«, – цитирует Спицова NRK.

Ранее журналист из Норвегии Ян Петтер Сальтведт заявил, что Александр Большунов и другие российские спортсмены не должны выступать на Олимпийских играх в Пекине.

Соревнования в Китае начались 4 февраля и завершатся 20 февраля.