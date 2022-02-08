В Пекине (Китай) продолжаются зимние Олимпийские игры. Сегодня, 8 февраля, на турнире пройдут спринтерские гонки свободным стилем.

Квалификационные забеги у мужчин начнутся в 11:50 по московскому времени. Тридцать лучших лыжников пройдут в четвертьфиналы. Они начнутся в 13:15 по мск. Прямую трансляцию финальной части спринта проведет Первый канал.

Сборную России представят Александр Терентьев (14-й номер), Александр Большунов (20-й), Сергей Устюгов (28-й) и Артем Мальцев (35-й).

Лидер общего зачета Кубка мира в спринте Йоханнес Клэбо стартует под 22-м номером.

Организаторы Олимпийских игр сократили дистанцию для мужчин-спринтеров с 1800 до 1500 метров. Это создает дополнительное преимущество чистым спринтерам.