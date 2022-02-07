Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своем состоянии после скиатлона на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка проиграла лидеру больше четырех минут.

Ступак рассказала, что очень эмоционально реагирует на поражения, а потом остывает, поэтому ее слова о завершении карьеры не стоит воспринимать всерьез.

«Мы взвалили на себя огромный груз, что на каждой гонке должны быть в топ-3, мы говорили об этом с девочками. Нужно отвлечься и получать удовольствие от того, чтобы на Олимпиаде«, – цитирует Ступак «Чемпионат».

Юлия добавила, что у нее было много проблем во время летней подготовки к сезону. Сейчас лыжницы ощущает проблемы со здоровьем. Это является основной причиной поражения, а не ошибка в тренировочном плане Маркуса Крамера.

Ступак жалеет, что не попала в топ-3 в скиатлоне вместе с Натальей Непряевой. Она надеется, что еще постоит с подругой на пьедестале.