Валиева приземлила два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой в составе команды сборной России, прыгуны с трамплина завоевали первую олимпийскую медаль за 50 лет, Евгений Малкин попал в ковид-протокол, «Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ – самые интересные новости 7 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.
Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России сделало ставку на лидеров и не прогадало. Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Камила Валиева обошли представителей США на 9 баллов и досрочно завоевали золото Игр в Пекине.
Валиева стала первой женщиной, приземлившей четверной прыжок на Олимпиаде
Камила установила два рекорда в течение короткой программы. Валиева стала первой женщиной, которая чисто исполнила четверной прыжок. Это случилось в начале программы. Она сделала четверной сальхов. Также фигуристка стала первой женщиной, которая приземлила каскад с четверным прыжком (четверной тулуп + тройной тулуп).
Россия сотворила сенсацию в прыжках с трамплина на Олимпиаде. Климов, Садреев, Махими и Аввакумова завоевали серебро
Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махини и Ирина Аввакумова выиграли серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Это первое попадание в топ-3 на Олимпиаде для нашей страны за последние 50 лет.
Евгений Малкин попал в ковид-протокол НХЛ
Российский хоккеист Евгений Малкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Для его замены уже вызвали спортсменов из фарм-клуба.
«Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
Команда из Санкт-Петербурга выиграла очередной матч Единой лиги ВТБ со счетом 74:75.
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