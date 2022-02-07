Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Валиева приземлила два четверных прыжка и стала олимпийской чемпионкой в составе команды сборной России, прыгуны с трамплина завоевали первую олимпийскую медаль за 50 лет, Евгений Малкин попал в ковид-протокол, «Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ – самые интересные новости 7 февраля в традиционном дайджесте от NVsport.

Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России сделало ставку на лидеров и не прогадало. Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Марк Кондратюк и Камила Валиева обошли представителей США на 9 баллов и досрочно завоевали золото Игр в Пекине.

Валиева стала первой женщиной, приземлившей четверной прыжок на Олимпиаде

Камила установила два рекорда в течение короткой программы. Валиева стала первой женщиной, которая чисто исполнила четверной прыжок. Это случилось в начале программы. Она сделала четверной сальхов. Также фигуристка стала первой женщиной, которая приземлила каскад с четверным прыжком (четверной тулуп + тройной тулуп).

Россия сотворила сенсацию в прыжках с трамплина на Олимпиаде. Климов, Садреев, Махими и Аввакумова завоевали серебро

Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махини и Ирина Аввакумова выиграли серебряную медаль на Олимпийских играх в Пекине. Это первое попадание в топ-3 на Олимпиаде для нашей страны за последние 50 лет.

Евгений Малкин попал в ковид-протокол НХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Для его замены уже вызвали спортсменов из фарм-клуба.

«Зенит» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

Команда из Санкт-Петербурга выиграла очередной матч Единой лиги ВТБ со счетом 74:75.