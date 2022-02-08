В Пекине (Китай) продолжается женский хоккейный турнир. Сегодня, 8 февраля, сборная России встретится с национальной командой Финляндии. Матч начнется в 16:10 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча проведет телеканал «Матч ТВ».

Вчера, 7 февраля, сборная России сыграла против Канады. Матч завершился со счетом 6:1. Россиянки оказали сопротивление фаворитам турнира, но не смогли переломить ход встречи.

В другом матче игрового дня в группе А Швейцария неожиданно обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Для выхода в плей-офф сборной России нужна победа, ничья или поражение с минимальной разницей в счете. Хоккеистки должны занять место в топ-3 своей группы. На первых двух расположились Канада и США (по 9 баллов). Россияне занимают третью строчку рейтинга (3 балла). Швейцария идет на четвертом месте (3 балла), Финляндия – на пятом (0).