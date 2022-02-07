В Пекине (Китай) стартуют соревнования сноубордистов в рамках зимних Олимпийских игр. Сегодня, 8 февраля, спортсмены примут участие в параллельном гигантском слаломе.

Сборную России в соревнованиях у мужчин представит трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов, двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд, чемпион мира Андрей Соболев, а также Игорь Слуев.

У женщин в соревнованиях примет участие лидер Кубка мира 18-летняя София Надыршина, а также Полина Смоленцова, Наталья Соболева и Милена Быкова.

В финальную часть турнира выйдут 16 лучших спортсменов. Противостояние на стадии плей-офф будет состоять из одного прохождения трассы. Отыграться сноубордисты не смогут.

Основной фаворит у мужчин – Штефан Баумайсер из Германии. Он лидирует в общем зачете Кубка мира параллельного гигантского слалома. Также на тройку призеров претендует кореец Ли Сан Хо. Он – серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане. Дмитрий Логинов выступает не очень стабильно, но сохраняет шансы на топ-3.

София Надыршина – лидер зачета гиганта в рамках Кубка мира. Она завоевала три призовых места на соревнвоаниях. Противостоять ей будет Эстер Ледецка из Чехии, а также швейцарки Юли Цогг и Дженни Ладина.