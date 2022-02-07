Украинская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступление на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на champion.com.ua.

36-летняя спортсменка ушла на три круга в смешанной эстафете, а в индивидуальной гонке не смогла добраться до финиша.

«Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – закружилась голова, и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина«, – цитирует главу Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак портал champion.com.ua.

Завтра, 8 февраля, индивидуальную гонку пробегут мужчины.