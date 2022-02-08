Российский фигурист, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк выступил с короткой программой на личном турнире мужчин-одиночников на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Свою программу под музыку «Великолепный век» Кондратюк начал с четверного тулупа, выезд с которого сумел удержать. После этого пошёл тройной аксель, а во второй половине программы — четверной сальхов, к которому фигурист сумел прицепить только двойной тулуп.

Судьи оценили прокат Кондратюка в 86,11 балла, из которых более 40 за технику.

Пока это ретий результат, Кондратюк прошел в произвольную программу.

Следующим на лед выйдет еще один российский фигурист, ученик Алексея Мишина Евгений Семененко.