Российский фигурист Евгений Семененко безошибочно откатал короткую программу в личном турнире мужчин-одиночников на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Фигурист начал прокат с каскада из четверного и тройного тулупов, а затем приземлил четверной сальхов. Во второй половине проката Семененко чисто исполнил тройной аксель. Все непрыжковые элементы были исполнены на четвёртый уровень сложности — вращения и дорожка шагов. За все элементы Семененко получил положительную оценку от арбитров.

Судьи оценили прокат Семененко в 95,76 балла, это немного меньше, чем он получил на чемпионате Европы. Пока это текущее первое место в короткой программе после трёх разминок, на лед выйдут еще 12 фигуристов.