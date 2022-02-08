Российский фигурист, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев представил короткую программу на турнире мужчин на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В начале проката Мозалев приземлил каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, а затем упал с четверного сальхова. Во второй половине программы у фигуриста шел тройной аксель, однако Мозалев раскрылся раньше и сделал лишь одинарный — прыжок не был засчитан. Непрыжковые элементы были выполнены на четвертый уровень.

Судьи оценили прокат Андрея Мозалева в 77,05 балла, пока это текущее 15-е место.

Турнирную таблицу пока возглавляет японец Шома Уно, вторым идет российский фигурист Евгений Семененко, ему удалось ненамного опередить двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.