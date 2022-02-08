Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю с ошибкой исполнил короткую программу в личном турнире мужчин-одиночников на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

В самом начале программы Ханю зашел на четверной сальхов, однако не сумел скрутить прыжок и остался с бабочкой. После этой ошибки японец выполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а также во второй половине программы — тройной аксель.

Результат Ханю в короткой программе — 95,15 балла. Пока это текущее четвёртое место. Лидирует по короткой программе другой представитель Японии Шома Уно, который получил более 105 баллов.

Отметим, выше Ханю в таблице находится российский одиночник Евгений Семененко, который с чистым прокатом с двумя четверными прыжками набрал 95,76 балла.