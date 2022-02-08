Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своём выступлении с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Слова Семененко цитирует телеграм-канал «Матч ТВ». Фигурист отметил, что справился с прокатом короткой программы, а следующим этапом станет произвольная.

«Спокойствие всегда надо сохранять. Мы тут уже давно, ещё никогда мы не приезжали с запасом. Это новый опыт. Но есть ещё один этап, который будет послезавтра», — отметил фигурист, добавив, что мельком видел прокат Марка Кондратюка, выступавшего прямо перед ним.

«Могло ли быть лучше? Всегда можно лучше. Есть моменты, которые можно усовершенствовать», — сказал Семененко.

За своё выступление фигурист получил 95,76 балла, он точно войдёт в топ-10 по итогам короткой программы.