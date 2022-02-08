Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю заявил, что собирается исполнять четверной аксель в произвольной программе н Олимпиаде в Пекине.

Слова Ханю цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только новости».

По словам Ханю, бабочка на сальхове в короткой программе случилась из-за того, что он угодил в яму на льду перед отталкиванием. Похожая ситуация, как отметил японец, случилась на ЧМ в Сайтаме. На разминке у фигуриста все было в норме.

«У нас ведь есть ещё вторая программа, чтобы все исправить. Я буду для этого усердно работать. В произвольной буду пробовать четверной аксель», — сказал Ханю, отметив, что прилетел прямо перед началом личного турнира, поскольку это был его изначальный план.

Напомним, за короткую программу на Олимпийских играх в Пекине фигурист получил 95,15 балла.