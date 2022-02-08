Американский фигурист Нейтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Зимних Олимпийских играх в Пекине на турнире мужчин-одиночников.

В короткой программе Чен прыгнул четверной флип, тройной аксель и каскад с четверным лутцем во второй половине. 113.97 балла — результат Чена, ему удалось побить мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал Юдзуру Ханю.

На втором месте расположился представитель сборной Японии Юма Кагияма. Он выдал чистый прокат с двумя четверными и получил 108,12 балла.

На третьем месте пока идёт ещё один японский фигурист Шома Уно. За прокат с одной помаркой он получил 105,90 балла.

Лучший из российских фигуристов — Евгений Семененко, он набрал 95,76 балла и пока идет 7-м. Марк Кондратюк пока идет 15-м, Андрей Мозалев — 23-м.