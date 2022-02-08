Китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла соревнования в биг-эйре на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Результат китаянки — 188,25. С серебряной медалью оказалась французская спортсменка Тесс Леде, ее результат — 187,50. Бронзу Олимпийских игр в Пекине с собой увозит представительница Швейцарии Матильда Гремо — 182,50.

В финальной части соревнования принимала участие российская фристайлистка, чемпионка мира 2021 года в этой дисциплине Анастасия Таталина. Она квалифицировалась в финал с третьим результатом, но по итогам смогла занять лишь 10-ю позицию. Результат Таталиной — 122,50.

В общей сложности на Зимней Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 различных видах спорта. Завершатся Игры 20 февраля.