Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов пропустит коньковый спринт в рамках Зимних Олимпийских Игр в Пекине 2022 года.

Об этом сообщил тренер лыжника Юрий Бородавко, его слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Бородавко отметил, что решение о пропуске гонки было совместным, и инициатива в нем исходила со стороны самого спортсмена.

«Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко», — сказал Бородавко.

Напомним, Александр Большунов выиграл стартовую гонку Олимпиады — 30-километровый скиатлон — с преимуществом более чем в минуту от второго места.

Мужской спринт состоится сегодня, 8 февраля. Старт квалификации — 11:50 по московскому времени.