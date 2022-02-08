Российские сноубордисты Дмитрий Логинов и Вик Уайлд пробились в 1/8 финала соревнований в дисциплине «параллельный гигантский слалом» на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Соревнования проходят в кластере Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин».

В квалификации Логинов и Уайлд показали 8-й и 9-й результат соответственно — 1:21,69 и 1:22,06. В 1/8 финала Логинову и Уайлду согласно жеребьевке придется противостоять друг другу, лишь один сможет квалифицироваться в четвертьфинал.

Не сумел пробиться в 1/8 финала еще один россиянин Андрей Соболев.

Напомним, Вик Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом в сноуборде: он выиграл золотые медали на Играх в Сочи в 2014 году в дисциплинах «параллельный слалом» и «параллельный гигантский слалом».