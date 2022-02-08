Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд сумел пройти в 1/4 финала соревнований по сноуборду в дисциплине «параллельный гигантский слалом».

В 1/8 финала Уайлду пришлось сражаться против другого российского сноубордиста — Дмитрия Логинова. По ходу дистанции Уайлд захватил преимущество, а затем Логинов, пытаясь наверстать, допустил ошибку, которая уже не позволяла ему выйти в следующий раунд.

Чуть позднее состоятся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды в этой дисциплине. Кроме Уайлда российских спортсменов в борьбе за медали нет.

Напомним, Вик Уайлд выиграл две золотых медали Олимпиады на Играх в Сочи в 2014 году. Он стал лучшим в параллельном слаломе и паралелльном гигантском слаломе.