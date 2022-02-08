Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении лидера сборной России Александра Большунова пропустить коньковый спринт на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Вяльбе цитирует портал «Чемпионат«.

«Решил сам Саша пропустить спринт, чему я безмерно рада. Самое главное — подготовиться к следующей гонке. Саша прекрасно понимает, что это не совсем его коронка», — отметила Вяльбе, добавив, что незачем себя надрывать.

По словам Вяльбе, лыжнику непросто далось подобное решение, однако оно получилось очень благоразумным.

Таким образом, от Росси выступят трое лыжников в спринте — Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев. Гонка пройдет сегодня, 8 февраля, начало квалификации у мужчин — в 11:50 по мск.