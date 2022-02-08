Уайлд вылетел в полуфинале параллельного гиганта на Олимпиаде, он поборется за бронзу

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд не сумел выйти в финал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В полуфинале Уайлду противостоял представитель Словении Тим Мастняк, он соревновался по синей трассе, Уайлд — по красной. Долгое время спортсмены шли вровень, однако незадолго до финиша Уайлд допустил ошибку, потерял скорость и лишился возможности выйти в финал.

За бронзовую награду Уайлд поборется с представителем Италии Роландом Фишналлером.

В финале же за золото будут сражаться австриец Бенджамин Карл и словенец Тим Мастняк.