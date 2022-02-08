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  • 11:55,  8 февраля 2022
Зимние виды спорта
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Уайлд вылетел в полуфинале параллельного гиганта на Олимпиаде, он поборется за бронзу

Уайлд вылетел в полуфинале параллельного гиганта на Олимпиаде, он поборется за бронзу
Виктор Уайлд. Фото: "Инстаграм" спортсмена

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Уайлд не сумел выйти в финал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

В полуфинале Уайлду противостоял представитель Словении Тим Мастняк, он соревновался по синей трассе, Уайлд — по красной. Долгое время спортсмены шли вровень, однако незадолго до финиша Уайлд допустил ошибку, потерял скорость и лишился возможности выйти в финал.

За бронзовую награду Уайлд поборется с представителем Италии Роландом Фишналлером.

В финале же за золото будут сражаться австриец Бенджамин Карл и словенец Тим Мастняк.

Напомним, Вик Уайлд выиграл две золотых медали Олимпиады на Играх в Сочи в 2014 году. Он стал лучшим в параллельном слаломе и паралелльном гигантском слаломе.

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