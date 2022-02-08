На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 8 февраля, состоится женский лыжный спринт свободным стилем.

Начало квалификации у девушек назначено на 11:00 по московскому времени, старт финальной части — в 13:30 по мск.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Первого канала здесь.

Сборную России в этой гонке представят четыре лыжницы — Наталья Непряева, Христина Мацокина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

От сборной Швеции заявлены Майя Дальквист, Йонна Сундлинг, Анна Дювик и Эмма Рибом. Команду Норвегии представят Майкен Касперсен Фалла, Тириль Венг, Лотта Венг и Матильде Мюрвольд.

Напомним, у женской сборной России по лыжным гонкам уже есть одна медаль Олимпиады в Пекине: серебро в скиатлоне взяла Наталья Непряева.