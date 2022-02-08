Австриец Маттиас Майер завоевал золото в супергиганте на Олимпиаде-2022. Он показал результат 1.19,94. Для 31-летнего горнолыжника это золото Игр стало третьим в карьере. В Сочи-2014 он победил в скоростном спуске, а в Пхёнчхане-2018 — в супергиганте. На Олимпиаде в Южной Корее он также взял бронзу в скоростном спуске.

Серебро взял американец Кокран-Зигле, а бронзу — норвежец Александр Кильде. Россиян в этом виде представлено не было.

Примечательно, что лидер общего зачёта Кубка мира Марко Одерматт из Швейцарии вообще не смог финишировать. Для него это второй провал на Олимпиаде подряд: ранее он не смог взять награды в скоростном спуске.