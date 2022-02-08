Стартовали квалификационные забеги в рамках женской лыжной спринтерской гонки на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Прямую трансляцию выступления девушек можно увидеть здесь.

В финальную часть проходят 30 лыжниц, которые преодолеют квалификацию с лучшим временем. Старт четвертьфиналов назначен на 13:30 по московскому времени.

Сборную России в этой гонке представят четыре лыжницы — Наталья Непряева, Христина Мацокина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

От сборной Швеции заявлены Майя Дальквист (выигравшая несколько спринтерских гонок по ходу сезона), Йонна Сундлинг (действующая чемпионка мира в спринте), Анна Дювик и Эмма Рибом. Команду Норвегии представят Майкен Касперсен Фалла, Тириль Венг, Лотта Венг и Матильде Мюрвольд.