Сноубордист сборной России Вик Уайлд стал бронзовым призёром Олимпиады-2022 в сноуборде. 35-летний уроженец США в заезде за бронзу в параллельном гигантском слаломе обошёл Роланда Фишналлера из Италии, который не смог финишировать.

Для Уайлда это третья медаль Олимпийских игр в карьере. В Сочи-2014 он выиграл два золота — в параллельном слаломе и параллелльном гиганте. На Играх в Пхёнчхане он остался без медалей.

Финальный заезд выиграл австриец Бенджамин Карл, а словенец Тим Мастнак взял серебро.

Россиянин Дмитрий Логинов не смог пройти дальше 1/8 финала, проиграв как раз Вику Уайлду, а Андрей Соболев не смог квалифицироваться в основную сетку.