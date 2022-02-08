На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 8 февраля, будут разыграны медали в мужской индивидуальной гонке на 20 км в биатлоне.

Старт соревнований назначен на 11:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Россия — 1» на сервисе «Смотрим».

Сборную России в этой гонке представят Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Цветков убежит на трассу под первым стартовым номером, Александр Логинов — под 31-м. Латыпову достался 47-й стартовый, Халили — 56-й.

Спортсмены бегут пять кругов (каждый по 4 километра), а также проходят четыре огневых рубежа: попеременно стреляют из положения лёжа и из положения стоя. За каждый промах к результату прибавляется минута штрафа.