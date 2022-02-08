Чешская сноубордистка Эстер Ледецка завоевала золото в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2022. В финальном заезде она обошла Даниэлу Ульбинг из Австрии, которая не смогла финишировать.

Бронзу завоевала словенка Глория Котник, обошедшая голландку Мишель Деккер (также не финишировала).

Для Ледецки это золото Олимпиады стало третье в карьере. Четыре года назад она стала главной сенсацией Пхёнчхана-2018. Помимо победы в параллельном гиганте, она приняла участие в заездах горнолыжниц в супергиганте и неожиданно выиграла золото, хотя до этого ни разу не побеждала на крупных турнирах.

Ледецка стала первой в истории женщиной, сумевшей взять золотые медали на одной Олимпиаде в двух разных видах спорта. На разных зимних Играх среди женщин это ранее удавалось лыжнице и биатлонистке Анфисе Резцовой.