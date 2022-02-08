На биатлонном стадионе в кластере Чжанцзякоу стартовала мужская индивидуальная гонка в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены пробегут дистанцию в 20 километров и пройдут четыре огневых рубежа.

Прямую трансляцию гонки можно найти здесь.

Сборную России в этой гонке представляют Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Цветков убежит на трассу под первым стартовым номером, Александр Логинов — под 31-м. Латыпову достался 47-й стартовый, Халили — 56-й.

Отметим, сборная России уже успела завоевать первую медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. В смешанной эстафете команда ОКР стала третьей, в ее составе бежали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.