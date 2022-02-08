Три российских лыжницы пробились в финальную часть женского спринта коньковым стилем на Олимпийских играх в Пекине.

В топ-30 по итогам квалификации попали Юлия Ступак, Вероника Степанова и Юлия Ступак. Четвёртое место в отборе заняла Ступак, её отставание от лидера составило около 7 секунд.

На 12-й позиции расположилась Вероника Степанова, её отставание — 11 секунд. Наталья Непряева пробилась в стадию четвертьфинала с 20-м результатом и отставанием в 12 секунд.

Квалификацию лыжного спринта выиграла представительница сборной Швеции, действующая чемпионка мира в спринте Йонна Сундлинг. Ближайшей преследовательнице она привезла более пяти секунд преимущества.

Старт финальной части в женском спринте назначен на 13:30 по московскому времени.