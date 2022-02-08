Сборная Швеции стала бронзовым призёром Олимпиады-2022 в кёрлинге в состязаниях смешанных дуэтов. Альмида де Валь и Оскар Эрикссон в матче за третье место победили Великобританию в составе Дженнифер Доддз и Брюса Моуата.

Итоговый счёт — 9:3. Примечательно, что второй энд шведы выиграли 4:0, а третий — 3:0.

Для Швеции эта медаль стала четвёртой на Олимпиаде. До этого скандинавы взяли три золота и на данный момент идут вторыми в медальном зачёте, отставая только от Китая (3-2-0).

В финальном матче микста сойдутся Италия и Норвегия. Их игра состоится сегодня, начало — в 15:05. Россия в этом виде на Олимпиаду не отобралась.