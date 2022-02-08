На Зимних Олимпийских играх в Пекине сегодня, 8 февраля, состоится мужская спринтерская гонка свободным стилем.

Старт квалификационных забегов назначен на 11:50 по московскому времени, финальная часть начинается в 13:30 по мск.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на официальном сайте Первого канала здесь.

От сборной России в этой гонке выступят трое спортсменов: Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев. Также в гонке должен был бежать Александр Большунов, однако он отказался от этого старта, чтобы поберечь силы для дальнейших выступлений. Замену Большунову не выставили, Россия будет бежать в усеченном представительстве.

Главным фаворитом гонки является норвежский лыжник Йоханнес Клэбо — действующий чемпион мира и олимпийский чемпион.